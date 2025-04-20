قرار عاجل بحق شبكة مخدرات تتزعمها إعلامية شهيرة

ويأتي قرار المصرية بضبط وإحضار متهمين آخرين بعد ساعات من القبض داخل شقة فاخرة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، حيث ضُبطت متلبسة بحيازة كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.بدأت القضية عندما تلقت معلومات سرية دقيقة تفيد بإدارة سارة ، البالغة من العمر 31 عامًا لنشاط إجرامي منظم يركز على ترويج المواد المخدرة في أوساط راقية بالقاهرة.وأوضح بيان للأجهزة الأمنية المصرية أنه بعد مراقبة دقيقة داهمت قوات الأمن شقتها الفاخرة حيث عُثر على مواد مخدرة وأدوات تغليف متطورة ومقاييس إلكترونية تُستخدم لتقسيم الجرعات.وكشفت التحريات أن الشقة كانت بمثابة "مركز لوجستي" لتوزيع على نطاق واسع، مع شبكة اتصالات معقدة تربط بين موردين وعملاء من فئات اجتماعية متنوعة.وأوضح بيان للأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذا كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وسارة خليفة التي اشتهرت بخطبتها السابقة لنجم الكرة "كهربا"، بدأت مسيرتها الإعلامية في قناة إخبارية دولية خلال تقديم برنامج "من القاهرة" لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تتحول إلى الإنتاج الفني، ورغم شهرتها ارتبط اسمها سابقًا بقضية تزوير أوراق رسمية لصالح المطرب صاصا مما أثار جدلاً واسعًا.