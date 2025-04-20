تحديد مكان الجولتين المقبلتين من المحادثات الإيرانية الأمريكية

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "المحادثات غير المباشرة بين وإيران، في ، بوساطة ، حققت تقدما ملحوظا".وأضافت أنه "من المقرر إجراء المزيد من المحادثات الفنية في جنيف هذا الأسبوع، يليها اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى آخر في ".وأشارت إلى أنه "من الممكن أن تلعب دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، كما يريد لترامب، ويتكوف، الذي كان في قلب محادثات روما، التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما".في 19 أبريل، عقدت في روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة، بوساطة عمان، لحل الوضع حول برنامج النووي. وترأس وفد الولايات المتحدة الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف كما كان الحال قبل أسبوع، بينما ترأس وفد إيران وزير الخارجية . وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم أكبر حول عدد من القضايا.وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا في وقت سابق بأن هناك محادثات تقنية في عُمان خلال الأيام المقبلة، وأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقيان مجددا في 26 نيسان.كما صرح عباس عراقجي، في حديثه عن التوافقات الحاصلة بين الوفدين الإيراني والأمريكي بالعاصمة الإيطالية روم، أنه "اعتبارا من يوم الأربعاء (23 نيسان)، ستعقد محادثات فنية على مستوى الخبراء، وبطبيعة الحال سيتاح لهؤلاء الخبراء المزيد من الفرص من أجل الدخول في التفاصيل ووضع إطار للاتفاق".