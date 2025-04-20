حصيلة أولية لضحايا قصف أمريكي استهدف اليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" في ، عن حصيلة قصف أمريكي استهدف وسط العاصمة اليمنية .

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وقالت تلك الوسائل "12 شهيدا و30 جريحا في غارة أمريكية على سوق وحي فروة الشعبي وسط ".

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، أفادت بـ"عدوان أمريكي استهدف سوق فروة الشعبي بمديرية شعوب وسط صنعاء".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.