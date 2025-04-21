‏الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

ـ دولي





أعلن ، الاثنين، وفاة ، بسبب مشاكل صحية عانى منها في الاونة الاخيرة.

وكان البابا قد ظهر يوم أمس الأحد، مهنئا آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح.

وعانى في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.



وعانى في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.