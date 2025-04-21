اقوى 5 مرشحين.. ماذا يحدث بعد وفاة بابا الفاتيكان ومن سيخلفه؟

في ، لا يوجد نائب للبابا أو أي شخصية تتولى تلقائيا منصبه في حال وفاته أو استقالته، وخلال فترة " الشاغر" تُدار من قبل مجمع الكرادلة، حيث يلعب الكاردينال "الكاميرلينغو" دورا رئيسيا في الزمنية لهذا الكرسي إلى حين انتخاب البابا الجديد.ويصبح منصب البابا شاغرا إما بسبب وفاته أو استقالته، وبعد ذلك يجتمع مجمع الكرادلة للإعداد لعملية الانتخاب من خلال عملية تُعرف باسم المجمع المغلق "الكونكلاف"، وهو تجمع خاص للكرادلة الذين يُعتبرون الناخبين الرئيسيين في الكنيسة وتتبع إجراءات وتقاليد صارمة داخل الكنيسة الكاثوليكية.يجري استدعاء الكرادلة من جميع أنحاء العالم إلى ويُسمح فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما التصويت، وفقًا للقوانين الكنسية الحالية، وعادةً ما يكون عدد الكرادلة حوالي 120 كاردينالا، على الرغم من أن العدد قد يختلف من سنة لأخرى، وتكون أمامهم مهلة تتراوح بين 15 و20 يوما بعد شغور المنصب من أجل انتخاب البابا الجديد.يجتمع الكرادلة في كنيسة "سيستين" داخل ، ويتم عزلهم عن العالم الخارجي (لا اتصالات، لا هواتف، لا إنترنت) لضمان السرية والتركيز، ويكون التصويت سريا ويجري على عدة جولات حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات على الأقل (إذا كان عدد الناخبين 120، يحتاج الفائز إلى 80 صوتا).يجري تدوين الأسماء على أوراق الاقتراع ووضعها في وعاء خاص، ثم يتم فرز الأصوات، وبعد كل جولة تصويت، تُحرق أوراق الاقتراع في مدفأة خاصة. وإذا لم يتم اختيار ، يُضاف مادة كيميائية لتخرج دخانا أسود يُرى من الخارج، مما يعني عدم النجاح، أما إذا تم الانتخاب، فيخرج دخان أبيض، ويُعلن للعالم أن البابا الجديد قد اختير.في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة خلال عدة جولات من التصويت، يتم اتخاذ تدابير مثل تقليل النصاب المطلوب إلى النصف زائد واحد أو دعوة الكرادلة إلى الصلاة والتأمل للوصول إلى توافق.بعد حصول مرشح على الأغلبية المطلوبة، يُسأل إذا كان يقبل المنصب، إذا وافق، يختار اسما بابويا جديدا (مثل فرانسيس أو يوحنا بولص)، ثم يظهر للجمهور من شرفة كاتدرائية ليبارك الحاضرين.وهناك أكثر من مرشح محتم للبابوية، بمن في ذلك الكاردينال بييترو بارولين، وهو شخصية معتدلة وأمين سرّ الفاتيكان، والكاردينال إردو، المعروف بآرائه التقليدية، والكاردينال لويس تاجلي، الذي يُعدّ ميّالاً أكثر نحو السياسات اليسارية ويمكن أن يكون أول بابا آسيوي، والكاردينال زوبي، وهو واحد من المفضّلين لدى ، والكاردينال ريموند ليو بورك، الذي تصادم مع البابا في عدد من القضايا، بحسب تقارير.