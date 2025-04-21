لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس

وذكر بيان للأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيه ان "الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة ستنكس، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل".وشدد على "ضرورة ان تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه".