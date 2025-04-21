مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الأضحى المبارك

وقال عودة في تصريحات صحفية تابعتها ، إن "يوم التحري لهلال شهر سيكون الثلاثاء 27 ايار 2025"، لافتًا إلى أن "إمكانية رؤية ممكنة من معظم دول العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب".وأضاف "من المتوقع أن يبدأ شهر ذو يوم الأربعاء 28 ايار وبالتالي يكون يوم الجمعة الموافق 6 حزيران 2025".وتابع ان "معظم تسير مع ، ولكن أكثر من ثلثي العالم الإسلامي لا يسير مع السعودية في توقيت عيد الأضحى بخلاف من يذهب للحج، والذي يجب عليه الالتزام بالموعد كما تعلنه السعودية".وأشار ، إلى أن "العيد في الدول أمر تحدث فيه الفقهاء وأبرزهم ابن تيمية وابن عثيمين، وقالوا إن شهر ذو الحجة شأنه شأن سائر الأشهر، موضحًا أن الناس لا تفرق بين العيد وبين ، فالعيد فُرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فُرض في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، وهذا يعني أن عاشوا نحو 6 سنوات عيد بلا حج".وذكر ان "معظم دول العالم الإسلامي عيدها يوم الجمعة 6 حزيران، وبعض الدول في اليوم التالي السبت، ومنهم بنجلاديش والهند وباكستان وقد تكون ، لكن العالم العربي كله سيكون عيده يوم الجمعة 6 حزيران".