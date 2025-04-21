ترامب يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية

وكتب البيت الأبيض على منصة "إكس": "أمر الرئيس دونالد ترامب بتنكيس الأعلام حدادا على قداسة البابا فرنسيس".
وأشار إلى أنه في يوم الدفن، سيتم تنكيس الأعلام في البيت الأبيض وعلى المباني والأراضي الحكومية والمباني العسكرية والقواعد البحرية والسفن البحرية والسفارات والبعثات والمكاتب القنصلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الخارج.
وصباح الاثنين، أعلن الكاردينال كيفن فاريل وفاة البابا رقم 266 في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حيث توفي البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 في الساعة 07:35.
كما وأعلن الفاتيكان أن مراسم التأكد من وفاة البابا فرنسيس رسميا ووضع جثمانه في التابوت ستقام مساء الاثنين.