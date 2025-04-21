ترامب يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية

وكتب على منصة "إكس": "أمر بتنكيس الأعلام حدادا على قداسة ".

وأشار إلى أنه في يوم الدفن، سيتم تنكيس الأعلام في البيت الأبيض وعلى المباني والأراضي الحكومية والمباني العسكرية والقواعد البحرية والسفن البحرية والسفارات والبعثات والمكاتب القنصلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الخارج.

وصباح الاثنين، أعلن الكاردينال كيفن فاريل وفاة البابا رقم 266 في الرومانية حيث توفي البابا عن عمر يناهز 88 في الساعة 07:35.

كما وأعلن أن مراسم التأكد من وفاة البابا فرنسيس رسميا ووضع جثمانه في التابوت ستقام مساء الاثنين.