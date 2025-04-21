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نتنياهو يوجه رسالة جديدة الى لبنان

دوليات

2025-04-21 | 13:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نتنياهو يوجه رسالة جديدة الى لبنان
3,231 شوهد

السومرية نيوز – دولي
وجه الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، رسالة جديدة الى لبنان، فيما اعرب عن رفضه "لقيام أي خلافة على شاطئ المتوسط".

وقال نتنياهو في تصريح تابعته السومرية نيوز، "نعلم جيدا من يجب أن نقاتلهم، وأقول للحوثيين كل هجوم علينا سيواجه بهجوم وهذا يسري على لبنان وبقية الجبهات".
وأضاف: "قلت مرارا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما ننفذه بالفعل حاليا، وبفضل قرارات حكومتي وصمودها كسرنا محور الشر في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى، ونعرف عدونا جيدا ولن نقبل بوجود دولة خلافة هنا أو في لبنان ونعمل على ضمان بقاء إسرائيل".
وفيما يخص الحوثيين، أشار نتنياهو إلى أنهم "يتلقون ضربات قوية من الحلفاء الأمريكيين"، متوعدا بأن "يكون الرد الإسرائيلي عليهم قاسيا".
وذكر ان "الحوثيين تفاخروا بإطلاق مسيرة اسمها يافا وأقول لهم يافا ليست محتلة وردنا الصارم عليكم آت".
فيما وجه رسالة إلى لبنان، قائلا: "كل هجوم على إسرائيل سيقابل بهجوم مضاد، وهذا يسري على لبنان كما على بقية الجبهات".

وحول الأوضاع في غزة، قال نتنياهو:"سنقوض حماس في غزة وسنعيد الأسرى ونحقق أهدافنا كافة"، معتبرا أن "رئيس جهاز الأمن الداخلي "فشل فشلا ذريعا إبان هجوم السابع من تشرين الأول".
كما أشار إلى أنه "لن يقبل بقيام أي خلافة على شاطئ المتوسط، كما لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل".
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نتنياهو

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