نتنياهو يوجه رسالة جديدة الى لبنان

وقال نتنياهو في تصريح تابعته ، "نعلم جيدا من يجب أن نقاتلهم، وأقول للحوثيين كل هجوم علينا سيواجه بهجوم وهذا يسري على وبقية الجبهات".وأضاف: "قلت مرارا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما ننفذه بالفعل حاليا، وبفضل قرارات حكومتي وصمودها كسرنا محور الشر في ولبنان وسوريا ومواقع أخرى، ونعرف عدونا جيدا ولن نقبل بوجود دولة خلافة هنا أو في لبنان ونعمل على ضمان بقاء ".وفيما يخص الحوثيين، أشار نتنياهو إلى أنهم "يتلقون ضربات قوية من الأمريكيين"، متوعدا بأن "يكون الرد الإسرائيلي عليهم قاسيا".وذكر ان "الحوثيين تفاخروا بإطلاق مسيرة اسمها وأقول لهم يافا ليست محتلة وردنا الصارم عليكم آت".فيما وجه رسالة إلى لبنان، قائلا: "كل هجوم على إسرائيل سيقابل بهجوم مضاد، وهذا يسري على لبنان كما على بقية الجبهات".وحول الأوضاع في غزة، قال نتنياهو:"سنقوض حماس في غزة وسنعيد الأسرى ونحقق أهدافنا كافة"، معتبرا أن "رئيس الداخلي "فشل فشلا ذريعا إبان هجوم السابع من تشرين الأول".كما أشار إلى أنه "لن يقبل بقيام أي خلافة على شاطئ المتوسط، كما لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل".