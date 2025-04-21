البيت الأبيض يبحث عن وزير جديد للبنتاغون

وذكرت الإذاعة نقلاً عن مسؤول لم تسمه قوله إن شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي شارك تفاصيل هجوم آذار على الحوثيين في المتحالفة مع عبر مجموعة تراسل.يأتي ذلك بعد سلسلة من فضائح التسريبات، التي تم الكشف عنها أخيراً، إلى جانب تسريبات الإطاحة بالعديد من موظفي ، التي عكست فوضى عارمة في البنتاغون، بحسب موقع "بوليتيكو".وكان المتحدث باسم "البنتاغون" قد نفى، في وقت سابق اليوم، مشاركة هيغسيث معلومات حول الضربات الأمريكية على اليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق "سيغنال".وكان الرئيس الأمريكي ، قد أكد في وقت سابق، إنه يدعم هيغسيث، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شارك تفاصيل هجوم آذار على الحوثيين في مجموعة تراسل ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.وتأتي هذه المعلومات عن استخدام هيغسيث لمنصة الرسائل غير السرية "سيغنال" للمرة الثانية لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة الحساسية في لحظة حرجة بالنسبة له ولوزارة الدفاع، إذ أقيل مسؤولون كبار من البنتاغون، الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق داخلي في تسريب معلومات.