إيران تكشف عن مطلبها الرئيسي في المفاوضات

أعلن المتحدث باسم إبراهيم بقائي، عن مطلب الرئيسي من أي مفاوضات مقابل إزالة الشبهات المتعلقة ببرنامجها النووي.



وقال بقائي: "مطلبنا الرئيس في أي مفاوضات رفع العقوبات بشكل يضمن استئناف نشاطاتنا الاقتصادية والمصرفية مع العالم، وبالمقابل مستعدون لإزالة كل الشبهات المتعلقة ببرنامجنا النووي".

بدورها، أكدت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية أن عملية المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة إيجابية حتى الآن، وأن ترحب بأي مبادرة عملية لرفع العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني.



واختُتمت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ، السبت الماضي في العاصمة الإيطالية ، بحضور ، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية ، بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.