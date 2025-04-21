غارات أمريكية تستهدف غربي اليمن

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، "عدوان أمريكي بغارات عدة على جزيرة كمران في ".

وأضافت "25 غارة للعدوان الأمريكي منذ الصباح على مديرية التحيتا بالحديدة غربي ".



وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.