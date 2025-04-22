دولة اخرى تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة البابا فرنسيس

وبحسب سيستمر الحداد اعتبارا من الساعة 18:00 مساء الاثنين 21 نيسان حتى الساعة 18:00 يوم 24 نيسان بالتوقيت المحلي.ووصف في نص المرسوم بأنه كان "صديقا حقيقيا للشعب الفنزويلي"، مشيدا بمساهمة البابا في "حماية الفقراء والبيئة والحوار بين الثقافات".وخلال الأيام الثلاثة سيتم تنكيس العلم فوق جميع مع حظر أي فعاليات احتفالية في الأماكن العامة.يذكر أن البابا توفي في يوم 21 أبريل الجاري عن عمر يناهز 88 عاما. وهو كان أول للفاتيكان من اللاتينية، وتولى منصبه في عام 2013.