من يدير الفاتيكان بعد وفاة البابا؟

والكاردينال كيفن فاريل، أصله من دبلن، حصل على الجنسية الأمريكية بعد سنوات طويلة من الخدمة في .ويشغل فاريل، وهو سابق لدالاس، منصب "كاميرلينغو" (أو أمين سر) الذي يكلفه "الإشراف على الممتلكات والحقوق الدنيوية للكرسي الرسولي وإدارتها" بعد وفاة أو استقالة البابا.وتتمثل مهمة الكاميرلينغو في "التأكد رسميا من وفاة البابا"، ووضع الأختام على غرفة نومه، ودراسة أوراقه، وتجهيزات الجنازة، كما يكلف الكاميرلينغو باتخاذ الترتيبات العملية للاجتماع ، لضمان سرية الإجراءات والتصويت المنظم.ويترأس الكاميرلينغو مراسم إصدار شهادة الوفاة، مرتديا ثوب جوقة أبيض ووشاحا أحمر، وهي "لحظة أولى من الصلاة" عقب وفاة البابا، ووضع الجثمان في نعش من الخشب والزنك، وفقا لكتاب لطقوس الجنازة البابوية الذي حدثه العام الماضي.ويحرر الكاميرلينغو "وثيقة الوفاة الرسمية" التي ترفق بشهادة الوفاة التي أعدها مدير والنظافة في .وتقتصر صلاحيات الكاميرلينغو على الإدارة اليومية للفاتيكان، ويرأس لجنة من 3 كرادلة آخرين أثناء قيامه بمهامه، وفي حال وجود أمور خطيرة، يجب عليه التشاور مع الهيئة الأوسع للكرادلة.ومع ذلك، خلال فترة خلو العرش البابوي - وهي الفترة بين وفاة بابا وانتخاب آخر - يحق للكاميرلينغو طلب معلومات مالية من دوائر الفاتيكان، بما في ذلك تفاصيل أي "عمل استثنائي" جار كما يحق له طلب "الميزانية والبيان المالي الموحد للكرسي الرسولي عن العام السابق، بالإضافة إلى ميزانية العام التالي".وخلال فترة خلو العرش البابوي، يتوقف جميع قادة مكاتب الفاتيكان عن ممارسة أعمالهم باستثناء الكاميرلينغو واثنين آخرين.وفاريل هو كاميرلينغو مؤهل تأهيلا عاليا، ويعد هذا الرجل البالغ من العمر 77 عاما استثنائيا بالنسبة لقائد كنيسة رفيع المستوى، إذ يحمل درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نوتردام بولاية إنديانا.وفاريل هو أعلى أسقف أمريكي رتبة في للكنيسة، ويعرف بأنه صانع قرار ومنظم قوي، ويتمتع بميزة إجادته للغتين والإسبانية، وهما اللغتان الأكثر انتشارا في الكنيسة العالمية، ويعرف أيضا بتحدثه الإيطالية والغيلية الأيرلندية.