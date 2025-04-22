مولدوفا تمنع سفر رئيس البرلمان لمدة شهرين

وذكرت "غاغاوزيا 24" الإخبارية التابعة لإقليم الحكم الذاتي غاغاوزيا، نقلا عن كونستانتينوف الذي صرح بذلك للصحفيين عقب استدعائه إلى جهاز المعلومات والأمن في الجمهورية.

وتابع كونستانتينوف: "عشية ، اتصلوا بي مساء. وأبلغوني بأنني ممنوع من مغادرة البلاد. أعتبر هذه القضية ذات طابع سياسي، وقد كتبت إلى وسلمته تسجيل فيديو يظهر منعا من مغادرة البلاد".

وأشار إلى أنه تم منعه من حرس الحدود المولدوفيين من مغادرة البلاد مرتين في السابق عبر مطار ، وتمت مصادرة جواز سفره الدبلوماسي الذي منحته إياه المولدوفية.

وبحسب قوله، فقد طلبت منه الأجهزة الخاصة بعد ذلك المساعدة في إزاحة رئيسة غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، من السلطة.

وكانت السلطات المولدوفية قد أوقفت رئيسة غاغاوزيا يفغينيا غوتسول نهاية آذار الماضي في مطار العاصمة كيشيناو، ونقلت من هناك إلى مقر مركز مكافحة الفساد، الذي أعلن احتجازها لمدة 72 ساعة على ذمة قضية جنائية تتعلق بالمخالفات في إدارة أموال الحملات الانتخابية والتمويل غير القانوني للمنافسين في الانتخابات وتزوير الوثائق والإقرارات المالية المرتبطة بانتخابات عام 2023.