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بشأن "خلية التخريب".. الأردن تكشف تفاصيل جديدة
دوليات
2025-04-22 | 09:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
أعلنت الحكومة الأردنية أن
وزارة الداخلية
بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن
الأجهزة الأمنية
تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار
الأردن
.
وقال وزير
الاتصال الحكومي
الناطق باسم الحكومة،
محمد المومني
، الثلاثاء، إن
وزارة الداخلية
ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت
دائرة المخابرات العامة
عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة
مجلس الوزراء
في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية
متماسكة
أمام التحديات، ونقل عن
رئيس الوزراء
قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على
الأردن
شيء"، مؤكدا أن
الوحدة الوطنية
ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة
الفوضى
والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى
محكمة أمن الدولة
لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان
الأردني
طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءلة لارتباطها بجماعة الأخوان
المسلمين
، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان.
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