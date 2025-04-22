بشأن "خلية التخريب".. الأردن تكشف تفاصيل جديدة

وقال وزير الناطق باسم الحكومة، ، الثلاثاء، إن ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت عن ضبطها مؤخرا.وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية أمام التحديات، ونقل عن قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على شيء"، مؤكدا أن ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة والتخريب المادي داخل المملكة.وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى لإجراء المقتضى القانوني.وكان عدد من النواب في البرلمان طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءلة لارتباطها بجماعة الأخوان ، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان.