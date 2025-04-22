الصين تتوعد بالرد على أي دولة تساند أميركا ضدها

وبحسب شبكة سي إن بي سي، يأتي تحذير في الوقت الذي تُشير فيه التقارير إلى أن تُخطط لاستخدام مفاوضات الرسوم للضغط على شركاء للحدّ من تعاملاتهم مع الصين.

وأوقف هذا الشهر الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية على الدول الأخرى لمدة 90 يومًا، بينما رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

وقالت ، "تعارض الصين بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها، إذا حدث ذلك، فلن تقبله الصين وستتخذ إجراءات مضادة متبادلة بحزم".

وحذرت الوزارة من المخاطر التي ستواجهها جميع الدول بمجرد عودة التجارة الدولية إلى "قانون الغاب".

وسعى البيان أيضًا إلى تصوير الصين على أنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف و"الدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين"، في حين وصف تصرفات الولايات المتحدة بأنها "إساءة استخدام التعريفات الجمركية" و"التنمر الأحادي الجانب".

وفي تحول نحو موقف أكثر صرامة هذا الشهر، ردّت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 125% على واردات السلع الأمريكية.

كما فرضت قيودًا على صادرات المعادن الأساسية، وأدرجت العديد من الشركات الأمريكية، ومعظمها شركات صغيرة، على قوائم سوداء تحد من قدرتها على العمل مع الشركات الصينية.

ولا يتوقع المحللون أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق في أي وقت قريب، على الرغم من أن ترامب صرّح يوم الخميس بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.