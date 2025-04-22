24 قتيلا على الأقل بهجوم على سياح في كشمير الهندية

ووقع الهجوم في باهالجام، وهي مقصد سياحي شهير يقطنه غالبية من ويجذب آلاف الزوار كل صيف مع تراجع حدة العنف المسلح في السنوات القليلة الماضية.ونقلت رويترز عن مصدر بالشرطة -طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام- أن المصابين نقلوا إلى مستشفى بالمنطقة.وتشهد المنطقة الواقعة في جبال وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة عليها أعمال عنف منذ اندلاع تمرد مناهض للهند في عام 1989. وقتل عشرات الآلاف من الناس خلال وقائع العنف التي تراجعت حدتها في السنوات القليلة الماضية.ولم تتوقف تماما الهجمات على السائحين في كشمير لكنها انحسرت في السنوات الماضية.ووقع آخر هجوم كبير على الزوار في هذه المنطقة في يونيو/ حزيران حينما هاجم مسلحون حافلة تقل مجموعة من الزوار الهندوس مما أدى إلىسقوطها في واد عميق ومقتل ما لا يقل عن تسعة ركاب وإصابة 33.