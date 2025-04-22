أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للبنان ويطالب بحصر السلاح

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية، لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم (الثلاثاء) بمقر للجامعة العربية، وتناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع على المستوى الذي يعقد بالقاهرة يوم غد (الأربعاء) في أعمال الدورة العادية 163 للمجلس، وذلك وفق ما صرح به السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية.وتشكلت حكومة سلام في أواخر 2024 بعد فترة طويلة من الفراغ السياسي، وحصلت على ثقة في فبراير 2025، وسط آمال بإنقاذ البلاد من أزماتها المزمنة، حيث يعاني من انهيار اقتصادي منذ 2019، مع انخفاض قيمة الليرة بنسبة تزيد عن 90%، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80%، إضافة إلى تحديات أمنية متصاعدة، خاصة في الجنوب بسبب التوترات مع .ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين تأكيده خلال اللقاء "أهمية تنفيذ القرار 1701 والالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية"، وهو القرار الذي أصدره عام 2006، ويدعو إلى وقف العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله، ونشر وقوات «اليونيفيل» في الجنوب، مع ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.وتأتي زيارة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى القاهرة، ولقاؤه ، عشية انعقاد الدورة 163 لمجلس على المستوى الوزاري، والتي تناقش قضايا عربية ملحة، بما في ذلك الوضع في لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية، مما يعكس حرص على تعزيز الدعم العربي للبنان، خاصة في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالتوترات على الحدود الجنوبية، والحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.