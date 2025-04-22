بوتين يكشف عن قمة بين روسيا والدول العربية

وقال بوتين أثناء استقباله سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين: "ننوي تنظيم قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام".
وأضاف أن "الكثير من أصدقائنا في العالم العربي يؤيدون هذه الفكرة"، داعيا سلطان عُمان إلى "قمة بين الجامعة العربية وروسيا"، لكنه لم يحدد مكانها أو زمانها بعد.
وأكد بوتين أن "هناك فرصة حاليا لتعزيز علاقاتنا في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة".
وتابع "بالطبع نأمل أن يتم اتخاذ خطوات إضافية في مجال الطاقة" مؤكدا أن الشركات الروسية "تبدي اهتماما كبيرا" بهذا التعاون.