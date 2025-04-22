بوتين يكشف عن قمة بين روسيا والدول العربية

وقال أثناء استقباله سلطان عُمان في الكرملين: "ننوي تنظيم قمة بين والدول العربية هذا العام".

وأضاف أن "الكثير من أصدقائنا في العالم العربي يؤيدون هذه الفكرة"، داعيا سلطان عُمان إلى "قمة بين وروسيا"، لكنه لم يحدد مكانها أو زمانها بعد.

وأكد بوتين أن "هناك فرصة حاليا لتعزيز علاقاتنا في مجالات والنقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة".

وتابع "بالطبع نأمل أن يتم اتخاذ خطوات إضافية في مجال الطاقة" مؤكدا أن الشركات الروسية "تبدي اهتماما كبيرا" بهذا التعاون.