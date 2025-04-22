ترامب يعلن نقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن توجيه بنقل قوات مجهزة للقتال إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال في رسالة إلى رئيسي والشيوخ، "وجهت البنتاغون لنقل قوات إضافية مجهزة للقتال إلى الشرق الأوسط".

وأضاف "التعزيزات التي أرسلناها للشرق الأوسط تشمل قدرات دفاع جوي وصاروخي لإسرائيل ومواقع تستضيف القوات الأمريكية".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "القوات الإضافية التي أرسلناها إلى الشرق الأوسط نشرت في دول بالمنطقة".