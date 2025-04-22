الكشف عن اقتراح أمريكي يخص شبه جزيرة القرم

ووفقا لعدة مصادر مطلعة على المداولات الداخلية، يأمل حلفاء أوكرانيا في الحصول على ضمانات أمنية وبرامج إعادة الإعمار مقابل أي تنازلات إقليمية من هذا القبيل.وتشمل المقترحات الأمريكية، التي قدمت لأوكرانيا في الأسبوع الماضي، اعتراف رسميا بضم ورفع العقوبات عن في نهاية المطاف بموجب اتفاق مستقبلي، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين. وفي المقابل، ستوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا في وقت يتمتع فيه الجيش الروسي بزخم ميداني ومزايا كبيرة في عدد القوات والأسلحة.وقال مستشار الرئيس الأوكراني ، إن المقترحات الأمريكية تضمنت بعض الأفكار التي توافق كييف على بعضها وترفض وأخرى.