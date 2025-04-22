غارات أمريكية تستهدف اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، وصعدة في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " "، "عدوان أمريكي بسلسلة غارات على جزيرة كمران في "، مضيفة "عدوان أمريكي بغارتين على مديرية الصليف في الحديدة".

ولفتت الى "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية آل سالم في صعدة".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.