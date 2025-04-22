صفارات إنذار تدوي في سديروت وإبيم

دوت صفارات ، مساء اليوم الثلاثاء، في سديروت وإبيم في ما يعرف بغلاف .





من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة والتفاصيل قيد الفحص". وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات تدوي في سديروت وإبيم بغلاف ".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة والتفاصيل قيد الفحص".

من جانبها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن "الجيش يخشى من عدم حضور الكثيرين من الاحتياط إذا ما تمت دعوتهم للتعبئة من أجل عملية واسعة في غزة".