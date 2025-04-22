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صفارات إنذار تدوي في سديروت وإبيم

دوليات

2025-04-22 | 16:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صفارات إنذار تدوي في سديروت وإبيم
المصدر:
وكالات
1,739 شوهد

دوت صفارات إنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في سديروت وإبيم في ما يعرف بغلاف غزة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات إنذار تدوي في سديروت وإبيم بغلاف غزة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة والتفاصيل قيد الفحص".
 
من جانبها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن "الجيش يخشى من عدم حضور الكثيرين من الاحتياط إذا ما تمت دعوتهم للتعبئة من أجل عملية واسعة في غزة".
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صفارات إنذار

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