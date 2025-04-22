الحكومة "الإسرائيلية" تحذف "منشور التعزية" في وفاة البابا

وجاء في منشور على حساب رسمي على المنصة، الاثنين: "ارقد في سلام أيها ، لتكن ذكراه مباركة"، بالإضافة إلى صورة له وهو يزور الحائط الغربي في .من جهتها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين في "الإسرائيلية" قولهم إن البابا أدلى "بتصريحات ضد " وإن المنشور وُضع على منصة التواصل الاجتماعي "بالخطأ".واقترح البابا ، الذي توفي الإثنين، عن 88 عاما، في الماضي أن يدرس ما إذا كانت الحملة العسكرية "الإسرائيلية" في تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في أحد أكثر انتقاداته صراحة لتصرفات "إسرائيل" في حرب غزة، كما وصف البابا في يناير الوضع الإنساني في غزة "بالمخزي".