تفاصيل خضوع باسم يوسف لعملية جراحية دقيقة

ونشر حساب المستشفى صورة لباسم وهو يرقد مبتسماً على سرير في المستشفى، ويده موصولة بالمحاليل الطبية، موجّهاً الشكر الى الإعلامي المصري على اختياره المستشفى وثقته التامة بالطاقم الطبي العامل فيها.وكان قد أعلن عن برنامجه الجديد الذي كان من المقرر أن يبدأ تقديمه حالياً في بعض ، باللغة العربية.