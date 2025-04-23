زلزال قوي يضرب إسطنبول التركية

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ضرب قوي بدرجة 6.02 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة إسطنبول التركية.







وأضافت أن "هزات ارتدادية شعر بها سكان إسطنبول عقب الهزة الأرضية التي بلغت 6.2 درجة". وقالت وكالة والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، إن " إسطنبول كان بقوة 6,2 على مقياس ريختر".وأضافت أن "هزات ارتدادية شعر بها سكان إسطنبول عقب الهزة الأرضية التي بلغت 6.2 درجة".

وتابعت الوكالة، أن "هزة أرضية أخرى بقوة 4,4 ريختر وقعت بإسطنبول الساعة 12:51، بالتوقيت المحلي".

من جهتها، قالت التركية إن "فرقنا تتابع تطورات ما بعد زلزال إسطنبول".