الرئيس الفلسطيني في كلمة له: سلّموا الرهائن يا اولاد الكلب وخلصونا

وقال عباس في كلمة له: “حرب الإبادة على لا بد أن تتوقف، هذه فعلاً يجب أن تتوقف. كل يوم هناك مئات القتلى، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع”.وفي رسالة مباشرة إلى حركة حماس، أضاف الرئيس الفلسطيني: “يقولوا ليش كل يوم بدنا نسلم الرهائن؟ طيب يا أولاد الكلب، سلّموا الرهائن وخلصونا من الشغلة، سدّوا ذرائعهم وخلصونا… لا لا لا، سلّموهم”.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب التي دخلت شهرها السابع، وسط إنسانية غير مسبوقة وانهيار شبه تام في البنى التحتية والخدمات الأساسية في القطاع.