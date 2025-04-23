قفزوا من الفزع.. 151 مصاباً في "زلزال إسطنبول"

وأكدت الولاية في بيان، أن جميع الإصابات وصفت بأنها غير خطيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى انهيار مبنى مهجور في منطقة الفاتح دون تسجيل أي إصابات.وجاءت هذه التطورات في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وضرب مدينة إسطنبول عند الساعة 12:49 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في منطقة سيليفري. وذكرت والطوارئ التركية “آفاد”، أن الزلزال أعقبه هزتان ارتداديتان بقوة 4.4 و4.9 درجات.وتواصل السلطات المحلية وفرق الطوارئ تقييم الأضرار وتقديم الدعم للسكان، فيما دعت “آفاد” المواطنين إلى تجنب الأماكن الخطرة واتباع تعليمات السلامة.