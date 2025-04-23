التضخم يسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات في لبنان

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في فئات السكن والمرافق (16.5 في المائة مقابل 18.5 في المائة)؛ والنقل (2.5 في المائة مقابل 9 في المائة)؛ والملابس والأحذية (11 في المائة مقابل 14.4 في المائة)؛ والترفيه والثقافة (4.5 في المائة مقابل 5 في المائة)؛ والمطاعم والفنادق (17.3 في المائة مقابل 18 في المائة).وفي المقابل، استمر انخفاض الأسعار في فئة الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية، حيث تراجعت بنسبة -8.4 في المائة مقابل -8.2 في المائة في الشهر السابق.وعلى النقيض من ذلك، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 21.4 في المائة مقارنةً بـ20.5 في المائة في شباط.أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة في مارس، وهو أدنى معدل ارتفاع شهري في ستة أشهر، مقارنةً بزيادة قدرها 0.7 في المائة في شباط.