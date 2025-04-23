صندوق النقد يعيد النظر بسوريا.. تعيين أول رئيس بعثة منذ 14 عاما

وقال برنية إن تعيين فان رودن جاء "بناء على طلبنا"، وعرض منشورا على منصة لينكد إن ظهر فيه وهو يصافح فان رودن في أثناء حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة.وكتب برنية أن "هذا المهم خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في وتحسين معيشة الشعب السوري".ولم يرد لصندوق بعد على طلب للتعليق. وأكد مصدر مطلع على قرارات الدولي بشأن سوريا تعيين فان رودن.وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي معاملات مع الصندوق خلال الأربعين عاما الماضية. وكانت آخر زيارة لبعثة لصندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009، أي قبل أكثر من عام من اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق .وتسبب القمع الذي تبناه الأسد في اندلاع حرب واسعة النطاق خلفت دمارا واسعا في معظم أنحاء البلاد قبل أن تتم الإطاحة به في هجوم مباغت شنته المعارضة في كانون الأول لتنتقل إدارة البلاد حاليا إلى حكومة يقودها إسلامويون.الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطنويحرص القادة الجدد على إعادة تشكيل علاقات سوريا إقليميا ودوليا وإعادة بناء البلاد والعمل على رفع العقوبات الأمريكية القاسية من أجل تحريك الاقتصاد.