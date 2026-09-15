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ملك هولندا يعلن سياسات الدولة للعام المقبل
دوليات
2026-09-15 | 13:09
Alsumaria Tv
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59 شوهد
أعلن ملك هولندا فيليم ألكساندر، اليوم الثلاثاء، السياسات
العامة للدولة
للعام المقبل، خلال مراسم “يوم الأمير” السنوية، بحضور أفراد من الأسرة المالكة وأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وتضمنت السياسات دعم المواطنين في مواجهة التضخم، وتعزيز موازنة الدفاع، وتشديد سياسة
اللجوء
، إلى جانب معالجة أزمة السكن ودعم قطاعي التعليم والاقتصاد.
وأكد ألكساندر "أهمية الحفاظ على النظام الديمقراطي وحرية الرأي ضمن إطار القانون"، مشيراً إلى "التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، فيما تطرق إلى ملف المستعمرات الهولندية في منطقة البحر
الكاريبي
وضرورة الاستفادة من دروس الماضي".
وعقب الخطاب، عقد البرلمان الهولندي جلسة لمناقشة السياسة المالية للبلاد بحضور وزير المالية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمرير السياسات المعلنة، في ظل عدم امتلاكها الأغلبية البرلمانية.
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