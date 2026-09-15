ملك هولندا يعلن سياسات الدولة للعام المقبل

وتضمنت السياسات دعم المواطنين في مواجهة التضخم، وتعزيز موازنة الدفاع، وتشديد سياسة ، إلى جانب معالجة أزمة السكن ودعم قطاعي التعليم والاقتصاد.وأكد ألكساندر "أهمية الحفاظ على النظام الديمقراطي وحرية الرأي ضمن إطار القانون"، مشيراً إلى "التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، فيما تطرق إلى ملف المستعمرات الهولندية في منطقة البحر وضرورة الاستفادة من دروس الماضي".وعقب الخطاب، عقد البرلمان الهولندي جلسة لمناقشة السياسة المالية للبلاد بحضور وزير المالية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمرير السياسات المعلنة، في ظل عدم امتلاكها الأغلبية البرلمانية.