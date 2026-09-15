وصول مدمرة صواريخ هندية إلى مصر

والفرقاطة "أي.إن.إس تريشول"، قطعة بحرية رئيسية من طراز "تالوار" مجهزة بصواريخ موجهة.وأوضحت السفارة، في بيان الثلاثاء، أن هذه الفرقاطة تتسم بقدارت عسكرية متطورة تسمح لها بتنفيذ نطاق واسع من العمليات البحرية المختلفة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي لتأكيد الحضور التنسيقي المتنامي للبحرية الهندية، وتجسيدا لالتزام نيو بتوسيع نطاق شراكاتها في المجال البحري.وأضافت أن الزيارة تستهدف توطيد التعاون بين البحريتين الهندية والمصرية، بما يخدم ترسيخ الشراكة الدفاعية الوثيقة بين القاهرة ونيودلهي.