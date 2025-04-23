47 زلزالا في إسطنبول خلال 3 ساعات

وبحسب معلومات حصلت عليها من موقع والطوارئ "آفاد"، وقعت 46 هزة أرضية أخرى خلال ثلاث ساعات قبيل الزلزال الأكبر وبعده.وأوضحت "آفاد" أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر.ووقعت الهزات قبالة سواحل منطقتي سيليفري وبويوك تشكمجة بقوة 1.6 درجة، في حين وقع أكبرها قبالة سواحل سيليفري بقوة 6.2 درجات عند الساعة 12:49.وتراوح عمق الزلازل بين 6 إلى 15 كيلومترا تقريبا في باطن الأرض.وذكرت "آفاد" والجهات الرسمية المعنية بعدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية.