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كارثة "تيتانيك".. إغلاق سلسلة مطاعم "البرغر النباتي"

دوليات

2025-04-23 | 11:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كارثة &quot;تيتانيك&quot;.. إغلاق سلسلة مطاعم &quot;البرغر النباتي&quot;
633 شوهد

السومرية نيوز – دولي
يواجه البريطاني لويس هاميلتون، نجم سباقات سيارات الفورمولا 1، أزمة تجارية بسبب سلسلة مطاعم البرغر النباتي "نيت برغر" التي شارك فيها مع الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو.

وتأسست سلسلة المطاعم "نيت برغر" في لندن إلى جانب وجود فروع أخرى لها في ميلانو الإيطالية ونيويورك الأمريكية والذي أغلق الصيف الماضي.
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها بأن سلسلة مطاعم "نيت برغر"، التي يملكها لويس هاميلتون، بالاشتراك مع ليوناردو دي كابريو أحد أبطال فلم "تيتانيك" الشهير، والمتخصص في تقديم البرغر النباتي قد أغلق جميع فروعه في المملكة المتحدة.
واضطرت سلسلة مطاعم "نيت برغر" التي يملكها بطل الفورومولا 1 إلى إغلاق مجموعة من المطاعم في بريطانيا إلى جانب فرع واحد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحول لويس هاميلتون (40 عاما) منذ عام 2017 إلى تناول الأطعمة النباتية مبتعدا عن اللحوم كونها تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويفتخر المطعم، الذي يملكه الرياضي البريطاني، بتقديم وجبات نباتية بنسبة 100%، منذ افتتاح السلسلة قبل 6 سنوات في عام 2019.
وعلى الرغم من الإشادة بالطعام الذي يقدمه المطعم بعد إطلاقه، تكبدت الشركة خسائر فادحة في عام 2023، وأكدت إغلاق نصف فروعها الثمانية في العاصمة.
لم يكن هناك سوى مطعمين يعملان في المملكة المتحدة، بحلول هذا العام، وقد أكدت الشركة إغلاقهما أيضا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة في بيان: "ليس لدينا أي تعليق إضافي في الوقت الحالي، سوى تأكيد اتخاذ الشركة قرارا صعبا بإغلاق مطاعمها في المملكة المتحدة".
وفي العام الماضي فقط، حصل فرع "نيت برغر" في "كامدن" شمال لندن، على تقييم 2 من 5 درجة في مجال نظافة الطعام بعد تفتيش المسؤولين، لكن المسؤولين عن المطعم سارعوا إلى معالجة هذا الأمر ليحصل على تقييمات أعلى.
وتسبب الإغلاق في فقدان 150 شخصا لعملهم بعد خسائر قاربت الثمانية ملايين جنيه إسترليني.
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