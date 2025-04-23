السيناريو "الأسوأ" يقترب.. مناورة إسرائيلية تحاكي ضرب إيران قبل جولة المفاوضات الثالثة

ورغم الحديث المتكرر عن أجواء إيجابية وبنّاءة تحيط بالمفاوضات بين وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، تستعد لاحتمال انهيار المحادثات، وبالتالي شنّ عملية عسكرية ضد .وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإسرائيلي نفّذ مناورة عسكرية تُحاكي ضربة صاروخية إيرانية على بنية تحتية دفاعية رئيسية، وفقًا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.وأشارت المجلة إلى أن هذه تأتي في ظل تصاعد التوترات بشأن المفاوضات النووية، ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن المناورة العسكرية تهدف إلى تقييم وتحسين الجاهزية العملياتية في حال انهيار المحادثات.وأكّد الجيش الإسرائيلي إجراء محاكاة حديثة ركّزت على هجمات صاروخية تستهدف منشآت سبق استهدافها خلال الهجمات الإيرانية في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وتُعتبر هذه القواعد بالغة الأهمية لقدرات إسرائيل على الاستجابة السريعة.وتعكس المناورة، التي كشفت عنها قناة "كان" وصحيفة " "، مخاوف إسرائيل المتزايدة بشأن طموحات النووية وتحالفاتها العسكرية.ومع احتمال تعثّر الدبلوماسية، تستعد القوات الإسرائيلية للعواقب المحتملة، بما في ذلك أي ردٍّ إيراني على هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.وجاءت المناورة الإسرائيلية عقب تقارير تحدّثت عن تأجيل ضربة إسرائيلية أمريكية مشتركة على إيران بسبب تدخل الرئيس الأمريكي ، في محاولة للحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع طهران.وذكرت التقارير أن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا بتقرير نشرته صحيفة " تايمز" الأمريكية الأسبوع الماضي حول خطة لم يُكشف عنها سابقًا.وتعقّد شراكات إيران الاستراتيجية توازن القوى الإقليمي، الأمر الذي قد يجرّ القوى العالمية إلى عمق التوترات في الشرق الأوسط.وبالتزامن مع المناورة الإسرائيلية، وقّع الرئيس الروسي قانونًا يُصادق على اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عامًا مع إيران، والتي سبق ووقّعها ونظيره الإيراني بزشكيان في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقًا لما ذكرته الروسية الرسمية (ريا).كما ناقش بوتين البرنامج النووي الإيراني مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، في الوقت الذي تواصل فيه مسقط جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.في غضون ذلك، قدّم هاكابي، الجديد لدى إسرائيل، أوراق اعتماده الدبلوماسية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث أكّد الرجلان خلال لقائهما أن إيران تهدف إلى تدمير كل من إسرائيل والولايات المتحدة.وقال هاكابي: "لطالما كانت رغبتها أن تكون إسرائيل هي البداية، ثم يأتي دور لمواجهة الدمار".من جانبه، قال هرتسوغ: "تواصل طهران سعيها وراء رؤيتها للهيمنة الإقليمية وزعزعة الاستقرار، بمفردها وعبر وكلائها، بينما تسعى جاهدًة لامتلاك أسلحة نووية وتدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل".