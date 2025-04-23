مجددا.. ترامب يهاجم زيلينسكي

وذكر أن "تصريحات التحريضية هي التي تجعل من الصعب جدًّا تسوية هذه الحرب، ليس لدى زيلينسكي ما يفتخر به".وتابع: "إذا كان زيلينسكي يريد شبه فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل 11 عامًا عندما تم تسليمها لروسيا دون إطلاق رصاصة واحدة".وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن " مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة في إطار اتفاق سلام أوسع بين وكييف".وأوضح المصدر أن "هذا التنازل المحتمل يعد أحدث إشارة على حرص ترامب على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار".وروجت تقارير إعلامية في اذار الماضي تقارير مشابهة، ورفض حينها التعليق.وقال الكرملين، إنه "جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه وصف الاتصالات مع الولايات المتحدة بأنها معقدة".وذكر المتحدث باسم الكرملين لصحفيين: "الاتصالات معقدة للغاية، لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلا".