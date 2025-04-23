الحمى القلاعية تصل الى الكويت

وقال مدير عام لشؤون الزراعة والثروة السمكية سالم الحاي، إن "أعراض الإصابة بمرض الحمى القلاعية ظهرت على عدد من الحالات في بعض مزارع الأبقار، وتم التأكد من الإصابة بعد فحص مجموعة من العينات بمختبرات الهيئة، فيما يجري إرسال العينات لتأكيدها في المختبرات المرجعية".وأكد "الحاي"، في رسالة طمأنة لمربي الثروة الحيوانية بالكويت، أن "الهيئة تعمل على قدم وساق ولن تدخر جهدا للحد من انتشار المرض"، مشيرا إلى "تسخير الهيئة جميع إمكانياتها وكوادرها الطبية للتعامل السريع مع المرض والإسراع في إجراءات استيراد اللقاح بشكل مباشر".وأوضح أنه "من المتوقع وصول اللقاح المعالج خلال مطلع الشهر القادم".وذكرت الهيئة في بيانها اليوم، أنه "بحسب الأبحاث والتقارير الطبية فإن المرض لا يؤثر على صحة المستهلكين للحوم والألبان على الإطلاق، ويمكن استهلاك اللحوم ولا داعي للقلق".وأشارت الهيئة إلى أن "مرض الحمى القلاعية من الأمراض الاقتصادية حيث يسبب انخفاضا في كمية ، وتكون الإصابة في الفم والقدم"، موضحة أنه "يعتبر من الأمراض التي تصيب الأبقار بصفة خاصة، وبصورة أقل في الأغنام والماعز".ودعت الهيئة إلى "ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للسيطرة على المرض ورفع المناعة للقطعان القابلة للإصابة وتطبيق الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأبقار وسلامة الثروة الحيوانية".