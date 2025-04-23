بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس

وفيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء الزعماء:: الرئيس خافيير ميلي.بلجيكا: الملك فيليب والملكة ماتيلد، ورئيس الوزراء بارت ديويفر.: الأمير وليام، ورئيس الوزراء كير ستارمر.: الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى انجا لولا دا سيلفا.كرواتيا: الرئيس زوران ميلانوفيتش.قبرص: الرئيس نيكوس خريستودوليديس.جمهورية التشيك: بيتر فيالا.إستونيا: الرئيس آلار كاريس.جمهورية الدومينيكان: الرئيس لويس أبي نادر.: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان روبرتا يتسولا.تيمور الشرقية: الرئيس خوسيه راموس هورتا.الإكوادور: الرئيس دانييل نوبوا.فنلندا: الرئيس ألكسندر ستاب.: الرئيس .: الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.اليونان: رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.هنغاريا: الرئيس تاماس سوليوك.: الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا .أيرلندا: رئيس الوزراء مايكل مارتن.لاتفيا: الرئيس إدغارز رينكيفيتش.ليتوانيا: الرئيس جيتاناس نوسيدا.مولدوفا: الرئيسة مايا ساندو.هولندا: رئيس الوزراء ديك شوف.نيوزيلندا: رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون.النرويج: ولي الأمير هاكون وولية العهد الأميرة ميتهماريت.الفلبين: الرئيس فرديناند ماركوس الابن.بولندا: الرئيس أندريه دودا.البرتغال: الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو.رومانيا: الرئيس المؤقت إيلي بولوغان.إسبانيا: الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا.السويد: الملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون.سويسرا: الرئيسة كارين كيلر-سوتر.أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي.: الأمين العام أنطونيو غوتيريش.: ، والسيدة الأولى ميلانيا .