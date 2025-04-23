الشرع يلتقي مسؤولا أمريكيا ويسلمه رسالة إلى ترامب

وقال إنه سيسلم رسالة من الشرع إلى ، دون إعطاء تفاصيل عن محتوياتها.وتابع أنه سافر إلى دمشق الأسبوع الماضي في مهمة غير رسمية لتقصي الحقائق نظمتها مجموعة من الأميركيين السوريين المؤثرين، مضيفا أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأميركي ومستشار على نتائج المحادثات عندما يعود من زيارته.وكشف السياسي الأميركي، أنه جلس مع الشرع لمدة 90 دقيقة وأوضح ما تتوقع حدوثه لكي تنظر في تخفيف أو رفع العقوبات، التي تستهدف أي شخص يتعامل مع باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية.