ترامب: سنحدد الرسوم على الصين خلال أسبوعين

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه سيتم تحديد الرسوم على خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.

وقال في كلمة له، "سرعة خفض الرسوم تعتمد على وسنحدد الرسوم على الصين خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".

وأضاف أن "الأموال التي سنجنيها من الرسوم الجمركية ستستخدم في خفض على الأمريكيين".

ولفت ترامب "سنتعامل مع الدول بشكل منصف في الاتفاق بشأن الرسوم الجمركية"، مضيفا "علاقتي جيدة جدا بالرئيس الصيني وأعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق".