في البيت الأبيض.. شجار حاد بين ماسك ووزير الخزانة

وبدأ النقاش حول دور قبل أن يتطور إلى مواجهة علنية، حيث ذكر موقع "أكسيوس" أن الحوار اشتدت حدته لدرجة وقوف الرجلين وجها لوجه في مشهد غير مألوف.وأفاد مصدر مقرب من أن ماسك انفعل خلال النقاش ورفع صوته، بينما رفض بيسنت الاستجابة لهذا الأسلوب.وكشف مصدر آخر أن جذور الخلاف تعود إلى اختلاف الرؤى حول منهجية الإصلاح، حيث يفضل ماسك نهجا أكثر تشددا بينما يتمسك بيسثت بخطة متوازنة تجمع بين الإصلاح والاستقرار. وأضاف المصدر أن لوتنك الذي حضر النقاش أيضا بدا مؤيدا لموقف ماسك.من جهتها، علقت المتحدثة باسم ليفيت على الواقعة مؤكدة أن يعتمد على فريق من الشخصيات التي تتمتع بشغف كبير تجاه القضايا الوطنية، معتبرة أن مثل هذه الخلافات تمثل جزءا طبيعيا من العملية السياسية. وأشارت إلى أن جميع المسؤولين يدركون أنهم يعملون بموافقة الرئيس.يذكر أن هذا ليس أول خلاف علني لماسك مع مسؤولي ، حيث كان قد شن حملة عبر منصة "إكس" في الماضي لدعم ترشيح لوتنك لمنصب بدلا من بيسنت، معتبرا أن الأخير يمثل الخيار التقليدي بينما يتميز لوتنك بقدرته على إحداث تغيير حقيقي.وفي تطور متصل، أفادت تقارير أن ماسك سيقلص مشاركته الرسمية مع نهاية مايو المقبل مع انتهاء فترة تعيينه كموظف حكومي خاص، لكنه أبدى استعداده للاستمرار في تقديم المشورة بشأن قضايا إدارة كفاءة الحكومة لبضعة أيام أسبوعيا.