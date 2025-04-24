الشرع يكشف رد روسيا بشأن تسليم بشار الأسد

وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي.وكان السفير الروسي في ، ألبروس قد كشف قبل أيام تفاصيلا جديدا عن تواجد الرئيس السوري السابق في .وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر لأنه لم يخالف شروط .وبعد سقوط النظام السوري السابق، أكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس .