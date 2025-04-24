بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين

وكان علق بدوره بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقا على نظام الرئيس السوري السابق ، لاسيما في ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية، وغيرها.يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه ، بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة بالرئيس الأسد في كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.