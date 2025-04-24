الاماراتي حسين سجواني يثير تفاعلا بصورة مع ترامب.. حقيقية ام مزيفة؟

الصورة المتداولة نشرها سجواني على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق قال فيه: "سُعدتُ باللقاء مجدداً بفخامة الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، خلال لقاءٍ مثمر تطرّقنا خلاله لعددٍ من المواضيع وتبادلنا فيه بعض الأفكار والرؤى".وسبق لسجواني أن أثار تفاعلا بإعلان الرئيس الأمريكي أنه سيستثمر 20 مليار دولار بقطاع البيانات في ، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات حيال توقيت الإعلان والنقلة النوعية في طبيعة الاستثمارات لرجل الاعمال الإماراتي الذي يقود إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات.وتمتد علاقة داماك بمنظمة إلى ما بعد فترة ولاية ترامب الأولى. على سبيل المثال، لعبت مجموعة تطوير العقارات دورًا مباشرًا في مساعدة في بناء ملعب غولف مكون من 18 حفرة افتتح في عام 2017. تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في عام 2013.