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الاماراتي حسين سجواني يثير تفاعلا بصورة مع ترامب.. حقيقية ام مزيفة؟
دوليات
2025-04-24 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
627 شوهد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأعمال الإماراتي،
حسين سجواني
مع الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
في
البيت الأبيض
.
الصورة المتداولة نشرها سجواني على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق قال فيه: "سُعدتُ باللقاء مجدداً بفخامة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، خلال لقاءٍ مثمر تطرّقنا خلاله لعددٍ من المواضيع وتبادلنا فيه بعض الأفكار والرؤى".
وسبق لسجواني أن أثار تفاعلا بإعلان الرئيس الأمريكي أنه سيستثمر 20 مليار دولار بقطاع البيانات في
الولايات المتحدة الأمريكية
، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات حيال توقيت الإعلان والنقلة النوعية في طبيعة الاستثمارات لرجل الاعمال الإماراتي الذي يقود إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات.
وتمتد علاقة داماك بمنظمة
ترامب
إلى ما بعد فترة ولاية ترامب الأولى. على سبيل المثال، لعبت مجموعة تطوير العقارات دورًا مباشرًا في مساعدة
منظمة ترامب
في بناء ملعب غولف مكون من 18 حفرة
في دبي
افتتح في عام 2017. تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في عام 2013.
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