السعودية تمنح تركي ال الشيخ منصباً جديداً

وبحسب بيان نشرته اللجنة على صفحتها بفيسبوك اليوم الخميس، "الرئيس الأمير يعتمد تشكيل للملاكمة للدورة الإنتخابية 2024 - 2028 برئاسة المستشار آل الشيخ".وعلق "آل الشيخ" على القرار، معربا عن شكره للملك سلمان وولي عهد على ثقتهما.وكتب آل الشيخ على حسابه بفيسبوك: "خالص الشكر لخادم الشريفين، وولي العهد قائدنا الملهم عراب الرؤية على الثقة الكريمة بتعييني رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة. سائلا المولى التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".وأعرب "آل الشيخ"، عن "الشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية برئاسة الأمير على دعمهم وثقتهم".يذكر أن ، بتولى كذلك رئاسة بالمملكة العربية السعودية.