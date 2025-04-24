إصابة 8 سوريين بانفجار على حدود لبنان وسوريا

وأفادت " للاعلام" بـ"إصابة 8 نازحين سوريين بجروح، نقلوا عبر الصليب الاحمر اللبناني إلى مستشفيات الهرمل، جراء انفجار "درون" مفخخة، في مزرعة في بلدة حوش السيد علي الحدودية مع ".وأضافت "أرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة بعد سماع أصوات إطلاق نار".