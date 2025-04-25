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الرئيس اللبناني يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

دوليات

2025-04-25 | 02:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الرئيس اللبناني يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
329 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي


تسلّم رئيس الجمهورية جوزف عون، اليوم الجمعة، رسالة خطية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيت نقلها إليه وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني.



وتضمنت الرسالة: دعوة رسمية لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد (دار السلام) يوم السبت الموافق في 17 أيار المقبل.

وجاء في الرسالة: "إنّنا نتطلّع لأن تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا، وإنّ مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدّم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول الى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن، والازدهار".

من جهته، شكر عون البدراني على زيارته وحمله تحياته إلى رشيد والسوداني، مؤكداً على متانة العلاقات اللبنانية- العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة.

ورافق البدراني القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان السيدة ندى كريم مجول والسيد محمد فارس من مراسم السفارة.
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