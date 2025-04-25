الرئيس اللبناني يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

وتضمنت الرسالة: دعوة رسمية لحضور أعمال مؤتمر بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما (دار السلام) يوم السبت الموافق في 17 أيار المقبل.وجاء في الرسالة: "إنّنا نتطلّع لأن تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا، وإنّ مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدّم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول الى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن، والازدهار".من جهته، شكر عون البدراني على زيارته وحمله تحياته إلى والسوداني، مؤكداً على متانة العلاقات اللبنانية- العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة.ورافق البدراني القائمة بأعمال في السيدة ندى كريم مجول والسيد من مراسم السفارة.