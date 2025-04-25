53 طعنة.. تفاصيل مروعة من اعترافات قاتلة الممثلة التركية

وبعدما أفادت تقارير سابقة بأن كيراف تلقت 30 طعنة، تداولت الصحافة التركية أخيراً أن الضحية قُتلت بـ 53 طعنة سكين، حتى فارقت الحياة داخل مكان إقامتها في منطقة الفاتح بإسطنبول، قبل أن تحاول الجانية الفرار من مسرح الجريمة.كانت الممثلة التركية (32 عاماً) أقدمت على طعن صديقتها كيراف (29 عاماً)، بعد عودتهما من سهرةٍ تناولتا فيها كميات كبيرة من الكحول، بحسب إفادة الممثلة التركية التي شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام بينها فيلم "السحر الأسود"، ومسلسل "التفاح الحرام"، ومسلسل "أخوتي".وذكرت في إفادتها أنها وإليف كانتا تشربان الخمر في الخارج ليلاً، ثم ذهبتا إلى منزل الضحية، حيث وقعت الجريمة، واستمرتا في شرب الخمر، بحسب الصحافة التركية.وأوضحت أنه في ساعات الصباح الأولى نشب شجار مفاجئ بينهما من دون سبب واضح، وادعت أن أليف هي من بادرت الى ضربها، مما أدى إلى اندلاع عراك جسدي بينهما.وأضافت أنها سقطت مع إليف أرضاً، ولاحظت أنها لا تتحرك، فشعرت بالخوف وهربت من المكان.