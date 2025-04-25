السومرية تنشر نص قانون قدم للكونغرس يتضمن فرض عقوبات لاستيراد العراق الغاز الايراني

ويحمل مشروع القانون رقم H.R. 2574، ويُعرف باسم "قانون لا للطاقة الإيرانية"، وقد أُحيل إلى عدد من اللجان، من بينها .وأدناه نص القانون:الـ119الدورة الأولىH.R. 2574لتوفير فرض عقوبات فيما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي من من قبل .في1 أبريل 2025السيد بفلوجر (نيابةً عن نفسه، والسيد نَن من آيوا، والسيد فان درو، والسيد إدواردز، والسيد بيليراكس، والسيد لاتا، والسيد كلاين، والسيدة واغنر، والسيد فالون، والسيد شميدت، والسيد رولي، والسيد بيرشيت، والسيد ميسمر، والسيد كوستوف، والسيدة تيني، والسيدة ماكغواير، والسيد غولدمان من تكساس) قدموا مشروع القانون التالي؛ والذي أُحيل إلى الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية، والطرق والوسائل، والإشراف والإصلاح الحكومي، والقضاء، لفترة تقرر لاحقاً من قبل ، للنظر في مثل هذه الأحكام التي تقع ضمن اختصاص اللجنة المعنية.لتوفير فرض عقوبات فيما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي من إيران من قبل حكومة العراق.ليُسنّ من قبل ومجلس النواب في في الكونغرس مجتمعين:القسم 1. العنوان القصير.قد يُشار إلى هذا القانون باسم “قانون لا للطاقة الإيرانية”.القسم 2. رأي الكونغرس.يرى الكونغرس أن على استهداف صناعة الغاز الإيرانية الناشئة بفرض العقوبات.القسم 3. حظر الغاز الطبيعي الإيراني.تم تعديل "قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012" على النحو التالي:(1) في القسم 1244 (22 U.S.C. 8803)، بتعديل الفقرة (h) لتقرأ كما يلي:(h) " تطبيق العقوبات على الغاز الطبيعي. — ما لم يُنص على خلاف ذلك في القسم 1254، ينطبق هذا القسم على بيع، أو توريد، أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران".(2) في القسم 1247 (22 U.S.C. 8806)، بتعديل الفقرة (e) لتقرأ كما يلي:"(e) تطبيق العقوبات على الغاز الطبيعي. — ما لم يُنص على خلاف ذلك في القسم 1254، ينطبق هذا القسم على بيع، أو توريد، أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران".